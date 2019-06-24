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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Arı kovanlarının bulunduğu alan alev alev böyle yandı... Yangında yüzlerce arı telef oldu Haberi

Arı kovanlarının bulunduğu alan alev alev böyle yandı... Yangında yüzlerce arı telef oldu Haberi

Yangından görüntüler

Sağanak Yağış Bild Yangına Müdahale Trol 

-yangına müdahale eden itfaiye ekipleri
-Detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kozlu köyünde bir vatandaşa ait arı kovanlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Olayda yüzlerce arı telef oldu. Edinen bilgilere göre Gercüş ilçesine bağlı Kozlu köyünde arı kovanlarının bulunduğu alanda henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeni ile bölgede bulunan arı kovanları zarar gördü. Arılarının telef olduğunu belirten 4 çocuk babası Vasfi Yalçın, zararının büyük olduğunu ifade etti.
Kovanlarının hemen hepsinin zarar gördüğünü anlatan Yalçın, "Bundan yaklaşık 1 sene öncede arılarım sağanak yağış nedeniyle telef olmuştu ve çoğu yere gitmeme ve bildirmeme rağmen bir yerden yardım alamadım. Zararım büyük bu konuda bu sefer olsa da yetkililerden yardımcı olmasını istiyorum" dedi.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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