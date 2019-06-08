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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Arı kovanlarını tekmeleyerek deviren vatandaş kameralara yansıdı

Arı kovanlarını tekmeleyerek deviren vatandaş kameralara yansıdı

VATANDAŞIN KOVANLARI DEVİRMESİ

( BARTIN ) BARTIN

Akalan Kamera 


- Bartın’da komşusunun arı kovanlarını deviren vatandaş kameralara yakalandı. Bartın Kumluca Beldesinde komşusunun arı kovanlarını deviren vatandaş kameralara yakalandı. Edinilen bilgiye göre Bartın’ın Kumluca Beldesi Kirsinler köyünde komşusunun arı kovanları devirme anı saniye saniye kameralara yansıdı. Akşam saatlerimde elinde lamba ile arı kovanlarının olduğu yere gelen vatandaşlar kovanları teker teker tekmeleyerek yıktı. Kovanlarının yıkıldığını fark eden kovanların sahibi emniyete giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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