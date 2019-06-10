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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Arı kovanlarını taşıyan araç kaza yaptı, binlerce arı ortalığa savruldu İzle

Arı kovanlarını taşıyan araç kaza yaptı, binlerce arı ortalığa savruldu İzle

Kaza yapan araçtan görüntü

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri Saldırı Direksiyon 

-Arı kovanlarından görüntü
-Ambulanstan görüntü
-İtfaiyeden görüntü
-Arılardan görüntü

( DİYARBAKIR ) Diyarbakır'da arı saldırısı alarmı- Yoldan geçen vatandaşları sokan arılar sağlık görevlilerini alarma geçirdi DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da arı kovanlarını taşıyan araç kaza yaptı. Kaza sonrası binlerce arı kovandan çıkarken, sağlık görevlileri arıların soktuğu vatandaşları tedavi etmek için alarma geçti. Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 13 KC 303 plakalı pikap arı kovanlarını taşımak için yola çıktı. Yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücü ilk önce refüje çarparak takla attı. Refüjde bulunan direğe çarparak duran araçta bulunan arılar etrafa dağıldı. Kaza nedeni ile kovandan çıkan arılar, çevredeki vatandaşları soktu. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, arıların soktuğu vatandaşları tedavi etti. Öte yandan kaza nedeni ile hafif yaralanan iki kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile yola savrulan arı kovanları toplanıp başka bir araca yüklendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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