Arı kovanı yüklü kamyonet kaza yaptı, tüm arıcılar yardım için seferber oldu İzle

-Arı ve kovanları

-Yardım eden arıcılar

-Jandarma ve polis ekipleri

-Ambulans

-Sinan Uçar rop

-Genel ve detay görüntüler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde arı kovanı yüklü kamyomet kaza yaptı, ilçedeki arıcılar kaza yapan arıcıya yardım için seferber oldu. Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Van’dan arılarını Gaziantep’e pikapla taşıyan Mehmet E. hakimiyetindeki 27 BTY 45 plakalı kamyonet, Recep G. yönetimindeki 49 DD 255 plakalı tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrularak yan yatan kamyonetteki arı kovanları çevreye savruldu. Kovanlardan bir bölümü de kırıldı. Kazada arı sahibi Mehmet E. hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine Mehmet E. olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Arıcılar seferber oldu Kazayı haber alan Siverek-Viranşehir Bal Üreticileri Birliği Kooperatifi üyeleri kısa süre içerisinde olay yerine gelerek, yere saçılan kovanları toparladı, kırılan ve yere saçılan arıları çevreye zarar vermemeleri amacıyla tekrardan yeni kovanlara bıraktı. Siverek-Viranşehir Bal Üreticileri Birliği Kooperatif Başkanı Sinan Uçar, "Van’dan Gaziantep’e gitmekte olan arı yüklü bir kamyonet Siverek çıkışında kaza yaptı, bizler bu kazayı duyar duymaz, bütün arıcılarımıza haber verdik. Yere saçılan arıların çevreye zarar vermemesi için çalışma yaptık, kaza yapan arıcı arkadaşımıza da geçmiş olsun diyoruz” dedi.

Kaza nedeniyle Şanlıurfa-Siverek istikametindeki yol bir süreliğine kapanırken, araçların yoldan çekilmesiyle beraber, yol trafik ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



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