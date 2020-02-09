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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Arhavi'de pazar yerinden sonra festival çadırı da kar nedeniyle çöktü Haberi

Arhavi'de pazar yerinden sonra festival çadırı da kar nedeniyle çöktü Haberi

DETAYLAR

( ARTVİN ) ARTVİN

Sahil Yolu Festival Kar Yağışı 


- Artvin'in Arhavi ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle çatısında biriken kar nedeniyle ilçe merkezindeki pazar yerinin ardından yine ilçe merkezi sahil yolu üzerindeki festival çadırı da çatısında biriken kara dayanamayarak çöktü. Çökme nedeniyle olayda can kaybı ve herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, maddi hasar oluştu. (MÖ-ÖS-Y)
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