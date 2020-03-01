Arguvanlı meslek grupları kahvaltıda bir araya geldi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvanlı meslek grupları buluşmasında kahvaltıda hemşehrileri ile bir araya geldi. Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvanlı meslek grupları buluşmasında kahvaltıda hemşehrileri bir araya geldi. Program Arguvan tanıtım videosu ile başladı.

Zeytinburnu düzenlenen programa birçok meslek grubundan Arguvanlı kişi katıldı.

Aralarında mühendis, doktor, akademisyen, mimar, bilim insanı gibi birçok meslek grubunda çalışan Arguvanlılar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca, karaciğer naklindeki başarıları ile bilinen Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ında aralarında bulunduğu program ile Arguvanlıların buluşup kaynaşması sağlandı. “Türkiye’de hemşirelik bazında meslek gruplarını bir araya getiren bir ilçeyiz” Programda Arguvan’ın gelişimi ve ekonomisi hakkında fikir alışverişi yapacaklarını belirten Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, ”Ülkemiz adına çok üzücü bir durum yaşadık 36 şehidimiz var. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum. Ulusumuzun başı sağ olsun. Umuyoruz ki bir daha böyle acıları yaşamayalım. Çok önceden planlanmış bir programdı. Biz Türkiye’de hemşirelik bazında meslek gruplarını bir araya getiren bir ilçeyiz. Bugün burada akademisyenler, doktorlar, bilim insanları, mimar, mühendis, hukukçu ve iş insanları olarak Arguvanlı meslek gruplarını bir araya getirdik. Arguvan’ın geleceği, ekonomisi, gelişimi gibi düşüncelerimizi konuşacağız. Fikirlerimizi projelerimizi paylaşacağız. Sezai Yılmaz gibi karaciğer naklinde dünyaya mal olmuş isimler var. Buradaki insanlarımızın çoğu kendi alanlarında belirli yerlere gelmiş söz sahibi insanlar onlarla birlikte olmak düşüncelerini dinlemek çok mutlu ve keyif verici bir durum” dedi.





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