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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Arfrin’de Bombalı Saldırı: 2 Ölü, 11 Yaralı

- Arfrin’de Bombalı Saldırı: 2 Ölü, 11 Yaralı

afrinde bomba yüklü motosiklet ile saldırı gerçekleştirildi : 2 ölü,11 yaralı

( AFRİN ) - Arfrin’de bombalı saldırı: 2 ölü, 11 yaralı AFRİN

Hastane Bombalı Saldırı Sağlık Ekipleri Afrin Saldırı 


- Suriye’nin kuzeyindeki Afrin kentinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Afrin’deki Kava kavşağında bomba yüklü motosiklet ile saldırı gerçekleştirildi.
Saldırıda 1’i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgeden tahliye edilerek tedavi için hastanelere götürüldü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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