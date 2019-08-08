- Arfrin’de Bombalı Saldırı: 2 Ölü, 11 Yaralı

- Suriye’nin kuzeyindeki Afrin kentinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Afrin’deki Kava kavşağında bomba yüklü motosiklet ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1’i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgeden tahliye edilerek tedavi için hastanelere götürüldü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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