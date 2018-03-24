AREV Okulları Beylikdüzü Kampüsü’nün tanıtımı gerçekleşti

-Vehbi Orakçı konuşması

-Plaket takdimi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Beylikdüzü’nde faaliyete başlayacak AREV Okulları’nın tanıtım töreni yapıldı. Yeni eğitim öğretim yılında faaliyete girecek olan Aras Marmara Eğitim ve Hizmet Vakfı (AREV) Okullarının tanıtım töreni Beylikdüzü’nde gerçekleşti. Tanıtım törenine AREV Okulları Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Orakçı, Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur ve geniş bir davetli topluluğu katıldı.

Eğitime ilişkin ideallerin olduğunu belirten AREV Okulları Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Orakçı, bu projeyi hayata geçirme konusunda samimi olduğunu söyledi.



Okulun gelecek 2018-2019 yılında eğitime başlayacağını aktaran Orakçı şöyle konuştu: "Özel eğitimin giderek artan payı var. Biz de vakıf olarak iz bırakan nesiller yetiştirmek şiarıyla bu yola çıktık. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi ve fen lisesi olmak üzere 5 ayrı kategoride başlayacağız. İnanıyorum ki zeki başarılı olmak isteyen çocuklarımızın ufkunu açacağız. Eğitim kurumlarının sadece ‘zil çaldı derse girin teneffüste bağrışın zil çaldı gidin’ mantığının doğru olduğunu düşünmüyoruz." "Anadolu’dan gelen öğrencilere ücretsiz yurt imkanı" Türkiye'nin özel okullar konusunda çok yol kat ettiğini vurgulayan Orakçı, "Avrupa’da özel okul seviyesi yüzde 42 seviyesinde bizde yüzde 8 seviyesinde. Bizde geliştikçe özel okullara olan ilgi ve alaka artacaktır. Biz de bu alakayı diğer kurumlara rehberlik etme konusunda büyüteceğiz. Sadece özel eğitim paralı mantığın dışında Anadolu’nun çeşitli şehirlerinden vakfımızın çatısı altında olan yurtta ücretsiz barınma imkanı sunarak gençlerimize olanak sağlayacağız. İmkan tanındığında vakıf müessesesi üzerinden devlet kurumları üzerinden inanıyorum ki yeni bu tür marka isimler çıkacaktır. Asıl amacımız kar maksadını öncelemeden onu bir sonuç olduğunu varsayarak, kar olsa bile yine onu eğitim sektörüne harcamaktır" dedi.

"Sanatla, sporla, bilimle büyüyen bir nesil yetiştireceğiz" Ezberleyen nesil değil, okuyup anlayan nesil yetiştirmek istediklerini belirten Orakçı, "Bir diğer amacımız ise Ar-Ge laboratuvarları, STEM kursları ile üniversitelerden destek alarak yazılım, kodlama ve İHA (İnsansız Hava Aracı) konusunda marka isimler yetiştirmek. Sanatla, sporla kültürle barışık okuyan, yazan, çizen yani bileği ezberleyip not alan değil bunu kavrayan ve yaşantısına yansıtan bir nesil yetiştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından AREV Okulları Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Orakçı, Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur’a plaket takdim etti.

