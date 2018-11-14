Ardahanlı kar mutluluğu yaşadı

- Ardahan 'da kar yağışı - Kar temizliği yapan vatandaşlardan detay görüntüler - Şehir merkezinden detay görüntülerARDAHAN (AA) - Ardahan 'da kar yağışının yüksek kesimlerin ardından kent merkezinde de etkili olmaya başlaması, kent halkınca heyecan ve mutlulukla karşılandı.Kent merkezinde gün içinde hafif şekilde başlayan kar yağışı akşama doğru etkisini attırdı.Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte, esnaf kar temizliği telaşına düşerken, gençler ise kış mevsiminin gelişini kar topu oynayarak kutladı. Ardahan lılar, güzel manzaralara yol açan kar yağışının görüntüsünü de cep telefonlarıyla kaydetti.