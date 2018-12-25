Ardahanlı çocukların kızak keyfi

- Göle ilçe merkezinde kızak kayak çocuklar - Üstü örtülen araçlardan görüntü - Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü kentin Göle ilçesindeki çocuklar, karda kızakla kayarak keyifli anlar yaşadıARDAHAN (AA) - Türkiye'de hava sıcaklığının kışın en fazla düştüğü kentlerden Ardahan 'ın Göle ilçesinde soğuğa aldırmayan çocuklar karda kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle tamamen beyaza bürünen Ardahan 'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceye düştü.Yurdun en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Ardahan 'ın Göle ilçesinde de son günlerde yağan karı fırsat bilen çocuklar, kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.İlçenin TOKİ Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar, kendilerine ait kızaklarıyla soğuğa rağmen kayarak keyifli anlar yaşadı.Soğuk hava nedeniyle kentteki bazı araç sürücülerinin de araçlarının donmaması için motor ve camlarını branda ve battaniyelerle örtmesi dikkat çekti.