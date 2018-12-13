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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ardahanlı çocuklar kar yağışını eğlenceye dönüştürdü (2)

Ardahanlı çocuklar kar yağışını eğlenceye dönüştürdü (2)

- Ardahan 'da yoğun kar yağışı - Şehir merkezinden detay görüntüler - Vatandaşların konuşmaları - Detay görüntüler Ardahan lı çocuklar kar yağışını eğlenceye dönüştürdü - Kentte öğleden sonra etkisini artıran kar yağışını fırsat gören öğrenciler ve çocuklar kar topu oynayarak eğlenceli anlar yaşadıARDAHAN (AA) - Ardahan 'da öğleden sonra etkisini arttıran kar yağışı, çocuklar ve öğrenciler için eğlenceye dönüştü.Kentte bir süredir etkili olan yağışı öğleden sonra etkisini artırdı.Yaşamı güçleştiren kar yağışı, çocukların eğlenmesine olanak tanıdı. Kentteki öğrenciler ve çocuklar kartopu oynayıp eğlenceli anlar yaşadı.Kent halkından Kadir Özer, kar yağışının bu yıl bir önceki yıllara oranla geç geldiğini, ancak güzel manzarasıyla geldiğini söyledi.

Öte yandan Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, tüm yollarda buzlanmanın mevcut olduğuna işaret edilerek, sürücülerin tedbirli olmaları istendi.

Kar Topu Öğrenciler Kar Yağışı 

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