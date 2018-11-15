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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ardahan-Kars karayolu olumsuz hava etkili oluyor - ARDAHAN

Ardahan-Kars karayolu olumsuz hava etkili oluyor - ARDAHAN

- Kar, tipi ve yoğun sis - Olumsuz hava şartları - Ardahan - Kars karayolundan genel görüntü - Sisten ve kar yağışından görüntü - Sürücünün konuşması Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava etkili oluyorARDAHAN (AA) - Ardahan ve Kars'ta kar, tipi ve yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.Yoğun sis, özellikle Kars - Susuz ile Ardahan - Susuz arasındaki kara yolunda etkili oldu. Havanın da kararmasıyla yoğun sis, görüş mesafesini karla birlikte önemli ölçüde düşürdü.Kar yağışı da Ardahan - Kars kara yolunda etkisini sürdürüyor.Sürücü Nejdet Bilgin, AA muhabirine, Ardahan ve Kars arası kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilediğini belirterek, "Buna sis de eklenince tabii ki zor oluyor. Kar ve sisin yanı sıra mevcut yolun birçok noktasında buzlanma da mevcut." dedi.
Ardahan - Kars kara yolunda karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Muhabir Karla Mücadele Kar Yağışı 

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