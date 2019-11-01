Ardahan’ın yüksek kesimlere beyaza büründü

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( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Ardahan’da il genelinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde arazi beyaz örtü ile kaplandı. Ardahan - Posof kara yolundaki kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini attırdı. Kar yağışının devam etiği Ilgar Dağı etekleri tamamen beyaza bürünürken, Damal ilçesine bağlı Seyitören köyü yaylasına yağan kar ile beyaz örtüyle kaplandı.



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