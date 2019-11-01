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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Ardahan’ın yüksek kesimlere beyaza büründü

Ardahan’ın yüksek kesimlere beyaza büründü

kar yağışının etkili olduğu yerlerden görüntü

Sağanak Yağış Yağan Kar Yağışı Irak 

-detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’da il genelinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde arazi beyaz örtü ile kaplandı. Ardahan - Posof kara yolundaki kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini attırdı. Kar yağışının devam etiği Ilgar Dağı etekleri tamamen beyaza bürünürken, Damal ilçesine bağlı Seyitören köyü yaylasına yağan kar ile beyaz örtüyle kaplandı.
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