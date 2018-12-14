Ardahan'dan kartpostallık manzaralar...Gece eksi 18’i gördü, Türkiye’nin en soğuk ili oldu Haberi

-Üzeri battaniye ile kaplanan araçlar

-Röportaj

-Genel ve detaylar



( ARDAHAN -ÖZEL) - Araçların mazotu dondu ARDAHAN



- Kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesinde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceyle Ardahan'da ölçüldü. Gece eksi 18’i gören Ardahan, Türkiye’nin en soğuk ili oldu. Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan ve özellikle Göle ilçesinde hayat adeta durdu. Araçlarındaki depoda mazotu donan vatandaşlar mazotu çekip ısıttıktan sonra tekrar depoya doldurarak araçlarını çalıştırıyor. Hava sıcaklığının gece eksi 18 derece ölçüldüğü kentte soğuk havaya alışkın olduklarını söyleyen vatandaşlar, işlerini bitirdikten sonra dışarı çıkmamayı tercih ediyor. Soğukla mücadele eden vatandaşlardan Ceren Odabaşı, "Kış Ardahan'a geç geldi dedik ama pir geldi. Bugün gece eksi 18 derece olarak ölçülmüş. Şu an ise eksi 14 derece civarında. Araçlarımızı bu şekilde koruma altına alıyoruz, kalın giymeye çalışıyoruz ama yaşam kalitemiz ne kadar iyi siz düşünün" dedi.

"Güvercinlere esnaf sahip çıktı" Türkiye’nin en soğuk illerinden olan Ardahan’da, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinler için esnaf yem bıraktı. Kış aylarında, Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Ardahan’da yaşamla mücadele zorlaştı. Kentte etkili olan olumsuz hava koşullarında aç kalan güvercinlere duyarlı vatandaşlar sabah ve akşamları yem vererek herkese örnek oldu. Yüzlerce güvercinin sabah saatlerinde kendilerine yem atan esnafı, binaların çatılarına konarak beklediği de gözlendi. Kar yağışı devam edecek Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava ve kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 1, Erzincan'da 3, Tunceli'de 5, Ağrı, Erzurum ve Kars'ta 10, Ardahan'da 18 derece ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 4 gündür bazı illerinde kar yağışı etkili olan bölgede, hava, parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde Erzincan ve Erzurum çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların Iğdır ve çevresinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda dikkatli olunmasını istedi.

