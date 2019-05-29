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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ardahan'daki ‘Atatürk silüeti’ görülmeye başladı

Ardahan'daki ‘Atatürk silüeti’ görülmeye başladı

Atatürk silüetinin belirmesi

Ölümsüz Gesi Siluet 

-Silüeti izlemeye gelen gençlerden görüntü
-Bayram Karadayı ile röp.
-detay

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’ın Damal ilçesinde Ata Mahallesi Karadağ sırtlarında her yıl 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında ortaya çıkan Atatürk silüeti, bu yıl erken görülmeye başladı.
Damal İlçesi Ata Mahallesinde yaşayan vatandaşlar her akşam Atatürk silüetini izlemek için seyir tepesinde bekliyor. Her yıl 15 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri arasında görülen silüetin erken görülmesini fırsat bilen mahalle sakinleri, cep telefonları ile bu tarihi anı ölümsüzleştirdiler. Ata mahallesinde oturan Bayram Karadayı, Atatürk silueti yaklaşık bir haftadır çıkmaya başladığını söyleyerek, ''Bu görüntüyü izlemeye tüm köy halkı gelir. Burada şenlikler de oluyor. Biz her gün görmeye geliyoruz ama görmeyenleri buraya davet ediyoruz, buyursun gelsinler.'' dedi.
Atatürk silüeti ilk olarak 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Silüetin, 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildi. Bu nedenle Damal ilçesinde 1995'ten beri her yıl Temmuz ayı içinde 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenleniyor.
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