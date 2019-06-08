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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ardahan’da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 6 yaralı İzle

Ardahan’da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 6 yaralı İzle

GÖRÜNTÜ “ARDAHAN TRAFİK KAZASI” KODUYLA ERZURUM’DAN GEÇİLDİ

( ARDAHAN ) ARDAHAN

Jandarma Trafik Kazası Yolcu Otobüsü Direksiyon 


- Ardahan’da meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü devrildi. Kazada biri ağır 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ardahan’dan Diyarbakır a seyir halindeki yolcu otobüsü Çatak köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yan yattı. Yaklaşık 15 metre sürüklen otobüste biri ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde jandarma güvenlik önlemleri alırken otobüsün parçalarının etrafa dağılması ise dikkat çekti.
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