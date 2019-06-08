Ardahan’da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 6 yaralı İzle



- Ardahan’da meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü devrildi. Kazada biri ağır 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ardahan’dan Diyarbakır a seyir halindeki yolcu otobüsü Çatak köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yan yattı. Yaklaşık 15 metre sürüklen otobüste biri ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde jandarma güvenlik önlemleri alırken otobüsün parçalarının etrafa dağılması ise dikkat çekti.

