Ardahan'da yoğun sis

- Sisten görüntü - Ardahan - Posof kara yolundan görüntü - Sisten çiçeklerde oluşan damlacıklar - Ardahan - Posof kara yolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştüARDAHAN (AA) - Ardahan ’da etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açtı. Ardahan - Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.Sürücülerin sis farlarını yakarak ilerlemeye çalıştığı yolda, güzel sis manzaraları oluştu.Yaz mevsiminde kara yolunda sisle karşılaşan sürücüler şaşkınlık yaşadı.
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