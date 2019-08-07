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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ardahan'da yoğun sis

Ardahan'da yoğun sis

- Sisten görüntü - Ardahan - Posof kara yolundan görüntü - Sisten çiçeklerde oluşan damlacıklar - Ardahan - Posof kara yolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştüARDAHAN (AA) - Ardahan ’da etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açtı. Ardahan - Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.Sürücülerin sis farlarını yakarak ilerlemeye çalıştığı yolda, güzel sis manzaraları oluştu.Yaz mevsiminde kara yolunda sisle karşılaşan sürücüler şaşkınlık yaşadı.

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