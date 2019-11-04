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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ardahan'da vatandaşların kar sevinci

Ardahan'da vatandaşların kar sevinci

Vatandaşların kartopu oynamaları

Kartopu Savaşı Kar Topu Çakal Kar Yağışı 

-Kat yağışından görüntüler

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte beklenen kar yağışı gerçekleşti. Beyaz bir güne uyanan Çıldır halkı çileli günlerin başladığı dile getirirken, karla oynamanın verdiği keyifli anları da kayıt altına aldılar. Ardahan ili Çıldır İlçesine bağlı Akçakale köyünde vatandaşlar eşleriyle birlikte kar topu oynayarak karın tadını çıkardılar. Kar topu oynayarak keyifli anlar yaşayan köy sakinlerinden Halim Reçber, "Her yıl 29 ekim geldiğinde kar yağışını bekleriz, kar bizim için hep çile olmuştur lakin karın keyifli anlarını da yaşamaktan hiç vazgeçmedik. Yılın ilk karı ve ilk kartopu savaşımız bizlere inanılmaz keyif verdi" dedi.
(ARV-AT-Y)
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