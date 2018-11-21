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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ardahan'da ulaşıma tipi ve sis engeli

Ardahan'da ulaşıma tipi ve sis engeli

Tipi ve sis görüntüsü

Irak 

-Arıza ekiplerinin çalışması

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan tipi ve sis, ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara Geçidi'nde etkili olan tipi ve sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sürücüleri zor durumda bıraktı. Yetkililer, bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren yer yer kısa süreli fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Tipi ve Kar altında çalışmak zorunda kalan arıza ekipleri ise zor anlar yaşadı. Ekipler gelen her ihbarı anında değerlendiriyor ve arızayı gidermek için hava şartlarını umursamadan arızanın giderilmesi için uğraşıyor.
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