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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olan kar ve tipiden görüntü

Kar Yağışı Irak 

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( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Ardahan-Şavşat karayolu Sahara mevkiinde, yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düşerken, Karayolları ekiplerince bu yolu kullanan sürücülerin tedbirli olmaları istendi. Tipi ve kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşayan sürücülerden Ahmet Rıfat Vural, ''Artvin'den Ardahan'a geliyorum. Sahara Geçidi çok kötü, ulaşıma kar ve tipi engeli var. Karayollarının burayı boş bırakmaması lazım ve özellikle gece saatlerinde yola çıkacak olan sürücülerin çok dikkatli olması lazım.'' şeklinde konuştu.

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