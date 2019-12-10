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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Ardahan'da trafik kazası: 4 yaralı

Ardahan'da trafik kazası: 4 yaralı

Kazanın meydana geldiği çevre yolundan görüntü

Trafik Kazası 

-Hasarlı araçlardan görüntü
-detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Ardahan Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taylan A. yönetimindeki 75 BA 042 plakalı araç, Cumhuriyet Caddesi’nden Çevre yoluna bağlanacağı esnada OPET kavşağına geldiğinde, Erzurum istikametine seyir halinde olan Mürsel D.’nin kullandığı 06 AG 8303 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor
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