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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ardahan'da tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan'da tipi ulaşımı aksatıyor

-Ardahan Çıldır karayolu Meryem geçidinde etkili olan tipiden detay görüntüler

( ARDAHAN ) ARDAHAN

Şiddetli Tipi Karla Mücadele 


- Ardahan’da etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle ulaşım olumsuz etkileniyor. Ardahan Çıldır karayolunda etkili olan tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ardahan ile Çıldır ilçesi arasındaki Meryem geçidinde etkili olan şiddetli tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Aktaş Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan tır sürücüleri, tipi nedeniyle zor anlar yaşarken, Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri mevcut yollarda, tuzlama ve karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.
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