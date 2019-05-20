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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ardahan'da taş ocağındaki patlama - ZONGULDAK

Ardahan'da taş ocağındaki patlama - ZONGULDAK

- Cenaze namazından görüntülerArdahan'da taş ocağındaki patlama - Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren işçinin cenazesi, Zonguldak 'ta toprağa verildiZONGULDAK (AA) - Ardahan'da 12 Mayıs'ta taş ocağında meydana gelen patlamanın ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden işçinin naaşı, Zonguldak 'ta defnedildi.Çataldere köyünde bulunan taş ocağındaki patlamada ağır yaralanan ve müdahaleye rağmen kurtarılamayan Murat Çetin'in cenazesi, Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyüne getirildi.
Çetin'in naaşı, Sivriler Köyü Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Törene işçinin ailesi ve yakınları, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.
- OlayÇataldere köyündeki taş ocağında 12 Mayıs'ta meydana gelen patlamada Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralanmıştı. Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, Erzurum'daki Yakutiye Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.Çetin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.İşçilerden Selçuk Yazgan'ın cenazesi dün Zonguldak 'ta toprağa verilmişti.

Hastane Cenaze Taş Ocağı 

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