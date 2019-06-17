Ardahan'da şiddetli yağış

- Yağan yağmur - Araçların gidişi - Yağıştan korunmaya çalışan vatandaş ve araçlardan görüntüARDAHAN (AA) - Ardahan 'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Kentte akşama doğru aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Özellikle kent merkezinde etkisin gösteren sağanak karşısında vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.Gök gürültü ve şiddetli rüzgarın da etkili olduğu sağanak karşısında vatandaşlar korunmak için çaba gösterdi.
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