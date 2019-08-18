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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu

Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu

- - Sağanak ve doludan detaylar - Cadde ve sokaklarda su birikintileri - Bina altına sığınan vatandaş - Aracının üstünü örten vatandaşdan detay - Rüzgardan devrilen malzemeler - Kent merkezine yağan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkilediARDAHAN (AA) - etkili oldu.Kentte akşama doğru etkili olan rüzgar, ilerleyen saatlerde yerini şiddetli sağanak ve doluya bıraktı.İl merkezinde aniden bastıran ve 10 dakika gibi kısa süreli etkili olan sağanak ile dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar binalara sığınırken, bazıları ise araçların doludan zarar görmemesi için üstlerini örtülerle örttü.Sağanak, yerini güneşli havaya bıraktı.

Akalan Güneşli Hava Güneşli Yağan Irak 

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