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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Ardahan’da Sibirya soğukları... Termometreler eksi 25'i gösterdi İzle

Ardahan’da Sibirya soğukları... Termometreler eksi 25'i gösterdi İzle

-Kırağı tutan sokak köpeklerinden görüntü

Hava Sıcaklığı Köpek Sokak Köpekleri Gesi Kar Yağışı 

--Termometreden görüntü
--Vatandaşlar ile röp.

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 31,8 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının durduğu bölgede gece, sıfırın altında 31,8 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan’da eksi 26, Çıldır’da 28, Posof’ta 21, Damal’da 27 ve Hanak’ta eksi 28 dereceyi gösterdi. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, hafta içi bölge genelinde kar yağışının beklendiğini bildirdi. Sibirya soğuklarının birkaç gün daha devam edeceğini belirten uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı.
Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Meteoroloji, dik ve eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli olunmasını istedi. (OY-
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