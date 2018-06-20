Ardahan’da sağanak yağış etkili oldu

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( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve dolu hayatı adeta durma noktasına getirirken ekili araziler zarar gördü. Bugün öğle saatlerinde aniden bastıran sağanağın ardından dolu etkili oldu. Araç ve yaya trafiğinin durma noktasına geldiği Posof’ta vatandaşlar kapalı mekanlara sığındı. Hüseyin Kızılkaya isimli vatandaş, yaz döneminde böylesi yağmura alışık olmadıklarını belirterek, "Tarlada ürünlerimiz zarar gördü. Ne yapacağız bilemiyorum. Allah yardımcımız olsun" dedi.



