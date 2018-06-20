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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ardahan’da sağanak yağış etkili oldu

Ardahan’da sağanak yağış etkili oldu

yağıştan görüntü

Sağanak Yağış Şiddetli Yağış Kapalı Mekan Yaya Trafiği 

-araçlardan görüntü
-yollardan detaylar
-röportaj
-detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve dolu hayatı adeta durma noktasına getirirken ekili araziler zarar gördü. Bugün öğle saatlerinde aniden bastıran sağanağın ardından dolu etkili oldu. Araç ve yaya trafiğinin durma noktasına geldiği Posof’ta vatandaşlar kapalı mekanlara sığındı. Hüseyin Kızılkaya isimli vatandaş, yaz döneminde böylesi yağmura alışık olmadıklarını belirterek, "Tarlada ürünlerimiz zarar gördü. Ne yapacağız bilemiyorum. Allah yardımcımız olsun" dedi.

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