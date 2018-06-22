Ardahan'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi İzle

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( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Ardahan’da etkili olan şiddetli yağmur ve dolu çiftçiyi mağdur etti. Sel baskınlarına maruz kalan ekili araziler heba oldu. Ardahan’da etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel baskınlarına maruz kalan ekili araziler heba oldu. Sağanak ve dolu nedeniyle merkeze bağlı Edegül ve Dedegül köylerinde vatandaşların, tarım arazileri ve ekili ürünleri sular altında kalırken, köyde çok sayıda evi de su bastı. Kent genelinde üç gündür etkili olan şiddetli yağmur ve dolunun ardından merkeze bağlı köylerde derelerin taşması sonucu ekili araziler sular altında kalarak biçilemez hale geldi. Merkeze bağlı, Edegül, Dedegül ve civar köylerinde zarar gören tarlalarının kullanılamaz hale geldiğini ifade eden köylüler, bu yıl saman sıkıntısı yaşayacaklarını ifade ederek, zararların fazla olduğunu söyledi.



(OY-ÖB-Y)

