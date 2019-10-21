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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ardahan'da Prof. Dr. Fuat Sezgin için anma etkinliği düzenlenecek

Ardahan'da Prof. Dr. Fuat Sezgin için anma etkinliği düzenlenecek

- "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" kapsamında Ardahan Üniversitesinde anma etkinliğine hazırlık yapılması - İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Okan Akkın'ın konuşması - Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Okan Akkın: - "Fuat Sezgin hocamızın önemi İslam uygarlığı ve bizler için çok büyük. Aslında gelecek nesiller için çok önemli"ARDAHAN (AA) - Ömrünü İslam bilim tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin için, "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" kapsamında Ardahan Üniversitesinde (ARÜ) anma etkinliği düzenlenecek.ARÜ Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda yarın gerçekleşecek etkinlik öncesinde, film gösterileri, konuşma ve sergiler için hazırlıklar tamamlandı.İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Okan Akkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edildiğini, bu kapsamda üniversite olarak Sezgin'i anmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

ARÜ olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve Kırıkkale Üniversitesi ile protokol imzaladıklarını anlatan Akkın, protokol kapsamında bir etkinlik organize etmeye karar verdiklerini aktardı.Etkinliğin verimli geçeceğini dile getiren Akkın, "Kendisini, çok değerleri hocalarımızın da katılımıyla anacağız. Ayrıca, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi eserlerinin görsellerini de bu alanda sergileyeceğiz. Aynı zamanda videolarımız olacak. Videolarda eserlerin tanıtımları yer alacak. Bu sayede konuklarımız detaylı bilgi edinebilecekler." ifadelerini kulladı.Akkın, şunları kaydetti:"Fuat Sezgin hocamızın önemi İslam uygarlığı ve bizler için çok büyük. Aslında gelecek nesiller için çok önemli. Biz bilim tarihi derslerinde her zaman çok önemli ve büyük buluşların batılı bilim insanları tarafından yapıldığını öğrendik. Öyle öğretildi. Ama Fuat Sezgin'in araştırmaları gösterdi ki aslında Orta Çağ'da, Avrupa'da bilim son derece durgunken, milattan sonra 7'nci, 8'inci ve 16'ncı yüzyıllar arasındaki süreçte İslam uygarlığında bilim ve teknoloji alanında çok büyük çalışmalar vardı. Batı pek çok şeyi İslam alimlerinden öğrendi."

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