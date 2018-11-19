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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ardahan'da Kura Nehri’nin yüzeyi buz tuttu Haberi

Ardahan'da Kura Nehri’nin yüzeyi buz tuttu Haberi

Yüzeyi donan Kura Nehri'nden detaylar

Uttu 

-Vatandaşlar ile röportaj

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’da etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezinden geçen Kura Nehri’nin yüzeyi buzla kaplandı Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi’ne dökülen Kura Nehri’nin yüzeyi, son günlerde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle buzla kaplandı. Buzun kalınlığını nehre taş atarak test eden vatandaşlar, Kura Nehri’nin her yıl bu mevsimde donduğunu, buz kalınlığının gittikçe kalınlaşacağını söyledi.

Yaşar Ekmekçi, soğuklar nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyinin buzla kaplandığını söyleyerek, ''Ardahan’da dondurucu soğuklar başladı.
Gördüğünüz gibi Kura Nehri'nin yüzeyi de soğukların etkisiyle dondu. Bundan sonra hayatımız soğuklarla mücadele ile geçecek.'' dedi.

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