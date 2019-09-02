Ardahan'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı Haberi
- Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'nın konuşması - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in konuşması - Kızılay görevlisinin bağışta bulunmak isteyenleri bilgilendirmesi - Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlardan görüntü - Form dolduran vatandaşlar - Kalabalıktan görüntü - Bağışta bulunan vali ve belediye başkanından görüntü - Vali Mustafa Masatlı: - "Ülkemizde pek çok insanın kök hücreye ihtiyacı var. Buna destek olmakla insanlarımıza faydalı olmuş oluruz. Bunu bir insanlık görevi olarak algılamamız gerekir"ARDAHAN (AA) - Ardahan Valiliği ile Türk Kızılayı Ardahan Şubesince lösemi hastalığıyla mücadele eden, ilik nakli bekleyenler için kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.Türk Kızılayı Ardahan Şubesinde düzenlenen programa, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Kampanyaya destek olmak amacıyla Türk Kızılayı Kan Merkezine gelen vatandaşlar, kan ve kök hücre bağışında bulundu.Yoğun katılım sağlayan vatandaşa, görevliler kök hücre nakli konusunda bilgi verildi. Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederek şunları kaydetti:"İnşallah istediğimiz sonuçlara ulaşırız. Kampanyaya destek vermek için buradayız. Ülkemizde pek çok insanın kök hücreye ihtiyacı var. Buna destek olmakla insanlarımıza faydalı olmuş oluruz. Bunu bir insanlık görevi olarak algılamamız gerekir."Belediye Başkanı Faruk Demir de "Bir kişinin yaşamasına vesile olmak kadar güzel bir şey yok. Biz de buna vesile olmak istiyoruz. Katılım sağlayan, destek veren herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.Kampanya iki gün sürecek.
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