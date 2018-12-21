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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Ardahan'da kök hücre bağışı kampanyası

Ardahan'da kök hücre bağışı kampanyası

- Bağışta bulunan vatandaşlardan genel görüntü - Kızılay Doğu Anadolu Kan Merkezi Kök Hücre Bağışçı Kazanım Uzmanı Mustafa Ünver'in konuşmasıARDAHAN (AA) - Ardahan 'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kızılay Doğu Anadolu Kan Merkezi ile Türk Kızılayı Ardahan Şubesi işbirliğiyle Ardahan Şube Merkezinde kök hücre ve kan bağışı kampanyasında 35 ünite kan ile 41 kök hücre numunesi alındı.Kızılay Doğu Anadolu Kan Merkezi Kök Hücre Bağışçı Kazanım Uzmanı Mustafa Ünver, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce de Ardahan 'da benzeri çalışmalar yaptıklarını belirterek, bugün özellikle kök hücre bağışı konusunda bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kampanyaya kan bağışı yaparak da destek veren Ardahan lıların duyarlı davrandığını dile getiren Ünver, "Bizim bu çalışmamız kök hücre ancak kan bağışında da bulunanlar oldu. Türk Kızılayı olarak bugün bu nedenle organizasyon yaptık. Ardahan geneli yaptığımız söz konusu organizasyonun daha önce benzerlerini yapmıştık. İnşallah bu çalışmamızla bekleyen çok sayıda hastalarımıza bir faydamız olur." dedi.

Allah Kan Bağışı Kök Hücre 

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