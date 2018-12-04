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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Ardahan'da kartpostallık görüntüleri...Beyaza bürünen Ardahan havadan görüntülendi

Ardahan'da kartpostallık görüntüleri...Beyaza bürünen Ardahan havadan görüntülendi

drone görüntüleri

Yağmurlu Hava Sıcaklığı Karla Mücadele Gesi 

-Buz tutan camlar
-Traktör altında ateş yakan vatandaş
-Röportaj
-Ardahan'da kar, kış, soğuk detayları
-İshakpaşa Sarayından görüntü
-Erzurum'da karla mücadele

( ARDAHAN -ÖZEL) ARDAHAN

- Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava ve sis etkili olurken bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 7 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzincan ve Erzurum’un güney kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinin aralıklı yağmur, karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Bölgede gece ve sabah saatlerinden buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi, sıcaklıkların mevsim normallerinin seyredeceği, rüzgârın Doğu-Güneydoğu yönlerden hafif kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Ardahan’da 7, Erzurum’da 3, Kars ve Ağrı’da 5, Iğdır’da 1 ve Erzincan’da sıfır derece olarak ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle Ardahan'da, il merkezinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyinin büyük bölümü dondu. Sabah saatlerinde buz tutan camlar ise vatandaşlar tarafından kazındı. Ardahan’ın Göle ilçesinde traktörlerin mazot deposu donan bazı sürücüler ise ateş yakarak araçlarının deposunu ısıtmaya çalıştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri de Şenkaya Kürkçü Dağ yolunda ve Tekman’ın Taşkesen mezraları ve Aziziye Mahallesinde karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.
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