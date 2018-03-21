Ardahan'da karla mücadele devam ediyor Haberi

-- Detay ve genel görüntüler



( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Yurdun birçok bölgesinde yaz sıcaklığı yaşanırken Ardahan-Şavşat karayolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi'nde karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ardahan’ın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan’ı Artvin’e bağlayan Sahara Geçidi’nde etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesinin azalması sürücüleri zor durumda bıraktı. Karayolları ekipleri ise kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkisinde aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını amaçlıyor.

