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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ardahan’da karla mücadele

Ardahan’da karla mücadele

- Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması

Karla Mücadele Kar Yağışı 

-- Detaylar ve röportaj

( ARDAHAN ) - ARDAHAN

- Ardahan’da kar yağışının ardından belediye ekipleri, buzlanmanın önüne geçmek için çalışma başlattı. Ardahan kent merkezinde etkili olan kar yağışı sonrasında dondurucu soğukların başlamasıyla birlikte özellikle güneş görmeyen bazı sokakların buzla kaplandığı gözlendi. Trafiğin aksamasına sebep olan ve yayaların yürümekte zorluk çektiği sokaklardaki buzlar iş makineleri ile temizlenmeye başlandı. Akşam saatlerinde belediyeye ait iş makineleri Kongre Caddesi başta olmak üzere birçok cadde de buzla mücadele çalışması başlattı. (OY-AA-Y)
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