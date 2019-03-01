Ardahan'da kar yağışı ve tipi

- - Kar yağışından görüntü - Kars - Göle yolundaki karla mücadele çalışması - Kar temizliği yapan vatandaşlar - Kar yağışından genel görüntü - Buz tutan yollar - Tipiden görüntü - Araçlardan görüntü - Ulaşımda aksama yaşanan Kars - Göle kara yolunun Boğatepe mevkisinde ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyorARDAHAN (AA) - Ardahan ve Göle ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.Kent merkezinin yanı sıra özellikle Göle ilçesinde öğleden sonra kar yağışı etkili oldu.Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen olumsuz hava koşulları sebebiyle kara yollarında sürücüler güçlükle ilerleyebildi.Kar ve tipiden dolayı trafikte aksamalar yaşanan Kars - Göle kara yolunun Boğatepe mevkisinde, ekiplerin iş makinesi desteğindeki karla mücadele çalışması sürüyor.
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