Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Ardahan'da kar yağışı ve tipi

Ardahan'da kar yağışı ve tipi

- - Kar yağışından görüntü - Kars - Göle yolundaki karla mücadele çalışması - Kar temizliği yapan vatandaşlar - Kar yağışından genel görüntü - Buz tutan yollar - Tipiden görüntü - Araçlardan görüntü - Ulaşımda aksama yaşanan Kars - Göle kara yolunun Boğatepe mevkisinde ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyorARDAHAN (AA) - Ardahan ve Göle ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.Kent merkezinin yanı sıra özellikle Göle ilçesinde öğleden sonra kar yağışı etkili oldu.Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen olumsuz hava koşulları sebebiyle kara yollarında sürücüler güçlükle ilerleyebildi.Kar ve tipiden dolayı trafikte aksamalar yaşanan Kars - Göle kara yolunun Boğatepe mevkisinde, ekiplerin iş makinesi desteğindeki karla mücadele çalışması sürüyor.

İş Makinesi Bild Karla Mücadele Kar Yağışı 

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı