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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ardahan'da kar yağışı etkisini arttırdı İzle

Ardahan'da kar yağışı etkisini arttırdı İzle

Kent merkezinde kar yağışı

Hava Sıcaklığı Akalan Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı 

-Röp
-Kar temizleme çalışmaları
-Röp

( ARDAHAN ) ARDAHAN - Ardahan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle sabah erken saatlerde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, kentin tamamına yakınında etkili olmaya başladı.
İl genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı kısa sürede kent merkezini beyaz örtüyle kapladı. Kara hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, yollarda zor anlar yaşadı. Ardahan Belediyesi ekipleri şehir merkezinde kar küreme çalışması yaptı. Kar yağışı kent içi ve şehirler arası yollarda küçük çaplı maddi hasarlı kazalara da yol açtı. Özellikle Ardahan-Posof, Ardahan-Şavşat, Çıldır-Aktaş kara yollarında aksaklık yaşanmaması için trafik ve karayoları ekipleri seferber edildi. Sabah saatlerinde kent merkezinde hava sıcaklığı ise sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü.
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