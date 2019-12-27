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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

- Kar yağışından görüntüler - Araçların geçişinden görüntüler - Kent sakinlerinden Kayan Uymaz'ın konuşmasıARDAHAN (AA) - Ardahan 'da kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksama yaşandı.Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, sürücüleri yanlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları konusunda uyardı.Kent sakinlerinden Kayan Uymaz, bugün kar yağmasının beklendiğini dile getirerek, yağışın süreceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Kar Yağışı 

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