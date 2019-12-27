Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

- Kar yağışından görüntüler - Araçların geçişinden görüntüler - Kent sakinlerinden Kayan Uymaz'ın konuşmasıARDAHAN (AA) - Ardahan 'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksama yaşandı.Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, sürücüleri yanlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları konusunda uyardı.Kent sakinlerinden Kayan Uymaz, bugün kar yağmasının beklendiğini dile getirerek, yağışın süreceğini tahmin ettiklerini söyledi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım