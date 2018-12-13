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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ardahan'da kar yağışı

Ardahan'da kar yağışı

Camları buz tutan araçlar

Hava Sıcaklığı Uttu Hanlı Kar Yağışı Bahar Havası 

-Röportaj ve detaylar
-Kar, kış manzaraları

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- sonrası soğuk hava etkili oldu. Hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altına düşerken kentte araçların camları buz tuttu. Uzun bir süredir bahar havasının yaşandığı yeniden yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının gece eksi 12 dereceye düştüğü kentte araçların camlarında buzlanma oluştu. Soğuk hava nedeniyle ev ve arabaların camları buzla kaplandı. Kentte sabah erken saatlerde dışarı çıkanlar, hava sıcaklığındaki düşüş nedeniyle camları buz tutmuş araçlarıyla karşılaştı. Ardahanlılar iş ve okula gitmeden önce araçlarının camlarından buz temizledi. Ardahan kent merkezinde kar sonrası adeta bir halı gibi örten kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. (OY-AA)
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