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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ardahan’da kar hazırlıksız yakaladı

Ardahan’da kar hazırlıksız yakaladı

kar yağışından görüntü

Kar Yağışı Irak 

-vatandaşların konuşması
-röportaj
-detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’da dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezinde de etkili olan kar yağışı özellikle köylerde çiftçileri hazırlıksız yakaladı. Hava sıcaklıklarının bir anda düşmesinin ardından kar bastırdığını dile getiren vatandaşlar, “Bu sene kar erken geldi. Erken gelen kış çetin geçer” diye konuştu.
Kar yağışı Ardahan’ın çevre ilçe ve illerle olan ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Ardahan merkeze bağlı Çataldere Köyü'nde etkili olan kar yağışı ve tipi çiftçileri de zor durumda bıraktı. Güne karla uyanan köylüler devam eden işlerini toparlamayınca büyük şok yaşadılar.
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