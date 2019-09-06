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06 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Ardahan’da Gaz kaçağı bulunan araca itfaiye ekipleri müdahale etti

Ardahan’da Gaz kaçağı bulunan araca itfaiye ekipleri müdahale etti

Park halinde bulunan araçtan sızan gaza müdahale eden itfaiye ekipleri

Kordon Bild Çağa Gaz Kaçağı 

-Caddenin trafiğe kapatılması
-İtfaiye Şefi Serkan Kamacı'nın konuşması
-Detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan’da park halindeki bir otomobildeki gaz kaçağına itfaiye ekipleri müdahale etti. Edinilen bilgiye göre, Kaptanpaşa mahallesi Hal Caddesi üzerinde park halindeki 75 BC 789 plakalı LPG'li otomobilde gaz kaçağı tespit edildi. İhbar üzerine Ardahan Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek kaçağa müdahale etti. Ardahan Belediyesi İtfaiye Şefi Serkan Kamacı, '''Saat 22. 00 sularında aldığımız gaz kaçağı ihbarı üzerine olay yerine intikal ettik. Hal caddesi üzerinde park halinde bulunan araçta meydana gelen Gaz kaçağına itfaiye müdürlüğü ekipleri olarak müdahale ettik. Olay yerini güvenlik kordonuna alarak Gaz salımını yapmaktayız. Şu anda yangın riski yok.’’ Şeklinde konuştu.
Bu arada trafik ekipleri tarafından kapanan yol, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.
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