Ardahan'da etkili olan dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü



- Ardahan’da etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Bugün öğle saatlerinde Ardahan - Şavşat karayolunda etkili olan dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü. Dolu sürprizi sürücülere zor anlar yaşatırken, bazı sürücüler “Yazın ortasında kış mevsimini yaşıyoruz” dediler. Sahra geçidi mevkiinde dolu yağışı sonrası yoldan geçen sürücüler zor anlar yaşarken, yaşadıkları güçlüğü cep telefonlarıyla kaydettiler.

