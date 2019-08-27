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27 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü

Ardahan'da etkili olan dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü

Beyaza bürünen yoldan detay

( ARDAHAN ) ARDAHAN

Dolu Yağışı Kış Mevsimi 


- Ardahan’da etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Bugün öğle saatlerinde Ardahan - Şavşat karayolunda etkili olan dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü. Dolu sürprizi sürücülere zor anlar yaşatırken, bazı sürücüler “Yazın ortasında kış mevsimini yaşıyoruz” dediler. Sahra geçidi mevkiinde dolu yağışı sonrası yoldan geçen sürücüler zor anlar yaşarken, yaşadıkları güçlüğü cep telefonlarıyla kaydettiler.
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