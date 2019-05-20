Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu

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( ARDAHAN ) - ARDAHAN



- Ardahan'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Kent merkezinde öğleden sonra aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, birçok kişi ıslanmamak için sığınacak yer aradı. Öte yandan dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklarda seyir halinde olan araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. (OY-AT)

