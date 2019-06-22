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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ardahan’da dolu hayatını felç etti

Ardahan’da dolu hayatını felç etti

Dolu yağışından detay

Yaban Ördeği Sağanak Yağış Dolu Yağışı Tarım Arazisi Dere Yatağı 

-Genel detay

( ARDAHAN )- Yüzlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı ARDAHAN

- Ardahan’da etkili olan dolu yağışı hayatı felç etti. Bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış dolu şeklinde etkili oldu. Ardahan’a bağlı Sulakyurt ve Yanlızçam Köyü’nde etkili olan dolu yağışı sonrası her yer beyaza bürünürken tarım arazileri zarar gördü. Sulakyurt Köyü’nde dere yatağı taşarken yüzlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Çiftçiler ekili arazilerin zarar gördüğü belirtirken, köy kırsalında bulunan derede çok sayıda yaban ördeği boğuldu.
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