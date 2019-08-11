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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Ardahan’da bıçakçıların yoğun mesaisi Haberi

Ardahan’da bıçakçıların yoğun mesaisi Haberi

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Yoğun Mesai Uttu Hayvan 

-Röportaj

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'da Kurban Bayramı hazırlıklarını yapan vatandaşlar, bıçak biletmek için bileyicilerin yolunu tuttu. Kurban kesecek vatandaşların akın ettiği bıçak bileyicileri bayram öncesinde mesai yaparak gelen taleplere yetişmeye çalışıyor. Bıçaklar özenle bilenerek yarın için hazır ediliyor. Kurban kesecek vatandaşlar hayvanlarına eziyet etmeden kesilmesi için bıçaklarını biletirken, yetkililerde yarın kesilecek kurbanların daha dikkatli ve sağlıklı kesimi için gerekli önlem ve duyurularda bulundu.
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