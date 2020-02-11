Ardahan Buz şehre döndü: Termometreler eksi 23'ü gördü

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( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Ardahan'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 38 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle buz şehre dönen Ardahan'da nedirler ve dereler dondu. İş yerlerin camlarının donduğu Ardahan'da sokakta yürüyen vatandaşların kaşları ve kirpikleri ise buz kesildi. Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü ilde, insanlar caddelerde yürümekte zorluk çekiyor. Meteorolojinin verilerine göre Ardahan il genelinde yaşanan en düşük sıcaklıklar şöyle oldu: Ardahan’da eksi 22,5, Göle’de 38, Çıldır’da 30, Posof’ta 18, Damal’da 25 ve Hanak’ta eksi 25. (OY-AT)



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