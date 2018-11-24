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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ardahan-Ardanuç kara yolu ulaşıma kapatıldı - ARDAHAN

Ardahan-Ardanuç kara yolu ulaşıma kapatıldı - ARDAHAN

- Kara yolundan genel görüntü - Yola konulan levhadan görüntüARDAHAN (AA) - Ardahan 'da kar ve tipi nedeniyle her yıl kış mevsiminde ulaşıma kapatılan Ardahan - Ardanuç kara yolunda yaklaşık 5 ay araç geçişine izin verilmeyecek.Karayolları ekipleri, her yıl kışın kar ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatılan ve riskli yollar arasında bulunan Ardahan - Ardanuç kara yolunu ulaşıma kapatmak için yolun Bağdeşen köyü mevkisine geldi.Görevliler daha sonra yolu ulaşıma kapatıp "Kar ve tipi nedeni ile yol kapalıdır" şeklinde yazılı tabela astı.Önceki yıllarda kışın ulaşıma kapatılan kara yolu yaklaşık 5 ay süreyle araç geçişlerine kapalı kalacak.Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, Ardahan - Ardanuç kara yolunun kış boyunca kapatılacağı belirtilerek, söz konusu yolun kışın kapanması gereken yollar statüsünde olduğu anımsatıldı.Traktörüyle yolu geçmeye çalışan Cüneyt Şenel ise "İleri gidemedim çünkü kar çok. Bu yol genellikle kışın kapatılır. Artık açılması nisan ayını bulur." dedi.

Kış Mevsimi 

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