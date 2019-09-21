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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

- Ardahan - Artvin kara yolundan görüntü - Yoğun sis ve tipiden görüntü - Yaylalardan görüntü - Karla kaplı alanlardan görüntüARDAHAN (AA) - Ardahan 'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.Kentte gün içinde etkisini gösteren soğuk hava, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.Kentteki yüksek noktalarda kar yağışı etkisini gösterirken, Ardahan ve Artvin arasındaki kara yolunda kar yağışı ile birlikte yoğun sis ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.Kar ve yoğun sisten dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer ilerleyen saatlerde oluşabilecek buzlanmaya karşı uyardı.

Kar Yağışı Irak 

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