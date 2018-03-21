Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan'da down sendromlu çocuklarla pasta yaptı

-Pasta yapımında detay

-Başkan Aydın’la röportaj

-Tarık Mengüç’le röportaj

-Arda Turan ve Emre Belözoğlu’yla röportaj

-Milli futbolcuların çocuklarla futbol oynaması

-Doğum günü kutlaması

-Duyu bütünleme odasının açılışı

-Kutlamalardan detay

-Genel detaylar



( İSTANBUL )- Eyüpsultan’da Dünya Down Sendromu Günü coşkuyla kutlandı- Başkan Aydın, "Küçük mutluluklarla dünyaya değer katmaya çalışıyoruz" İSTANBUL



- Eyüpsultan Belediyesi Dünya Down Sendromu Günü'nde Zahir Kafe’de bir etkinlik düzenledi.

Etkinliğe Milli futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, oyuncu Sinem Öztürk’ün yanı şarkıcı Tarın Mengüç de katıldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve Milli futbolcular down sendromlu çocuklarla mutfağa girip Zahir Kafe’de düzenlenen kutlamalara Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Başakşehir Futbol Kulübü oyuncuları Arda Turan, Emre Belözoğlu, oyuncu Sinem Öztürk ve şarkıcı Tarın Mengüç’ün yanı sıra çok sayıda down sendromlu çocuk katıldı.

Kutlamalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Mehteran Takımının marşlarıyla başladı.

Mehteran takımının marşlarına eşlik eden down sendromlu çocuklar gönüllerince eğlendi. Mehteran marşlarıyla coşan çocuklar eğitmenler tarafından düzenlenen çalışmalarda pasta yapımındaki hünerlerini gösterdi. Çocukların katıldığı etkinliğe Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, eşi Tülay Aydın, şarkıcı Tarık Mengüç, milli futbolcular Emre Belözoğlu ve Arda Turan da önlüklerini giyerek destek verdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik Mart ayı doğumu olanların doğum günü pastası kesimiyle sürdü. Doğum günü etkinliğinde pasta kesilerek çocuklara saat hediye edildi. Küçük mutluluklarla dünyaya değer katmaya çalıştıklarını belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın,’’ Biz her zaman şunu söyledik. Bir insanın yüzündeki gülümseme her şeye bedel. Sizler görüyorsunuz. Engellilerimiz ve yakınlarının mutluluğunu görmek inanılmaz bir duygu. Küçük mutluluklarla dünyamıza değer katmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle günümüzü kutluyorum’’ ifadelerini kullandı. Down sendromlu çocuklardan milli futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na yoğun ilgi Gösterilen hassasiyetten son derece mutlu olduğunu kaydeden milli futbolcu Emre Belözoğlu, "Böylesine güzel anlamlı bir günde çorbada tuzumuz olsun istedik. Sayın başkanımızın bu konuya gösterdiği hassasiyet bizi çok etkiledi. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Onlarla beraber zaman geçirmek benim için çok keyifli bir durum. Onların yanında olduğumuzu, her zaman yanlarında olmamız gerektiğini hatırlamamız adına buradayız’’ diyerek memnuniyetini dile getirdi. Eyüpsultan Belediyesinin güzel bir işe imza attığını söyleyen Arda Turan,’’ Kardeşlerimizi mutlu etmek çok önemli. Onlara hayatlarında yardımcı olmak çok önemli. Eyüpsultan Belediye başkanımıza ve buradaki herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir işe imza atıyorlar. Bu işin ucundan tutmak bile bizi mutlu ediyor. Onları mutlu etmeye çalıştık, umarım mutlu olmuşlardır’’ dedi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Emre Belözoğlu ve Arda Turan’a çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Down sendromlu çocuklarla tek tek ilgilenen milli futbolcular hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Milli futbolcular kurulan minyatür kalede çocuklarla bir süre futbol oynadı. Bunun yanı sıra Zahir Kafe Atölyesinde ‘Duyu Bütünleme Odası’ açılışı da yapıldı. Bu merkezde zihinsel ve fiziksel engelli çocukların gelişimleri konusunda çalışmalar yapılacağı öğrenildi.

