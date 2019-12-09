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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Arda Turan’ın otel inşaatı nedeniyle mağdur olan vatandaşlar hasar gören evlerde yaşıyorlar İzle

Arda Turan’ın otel inşaatı nedeniyle mağdur olan vatandaşlar hasar gören evlerde yaşıyorlar İzle

Binalardaki çatlaklar

Toprak Kayması Rtürk 

-Yıkılan binanın olduğu yer
-Vatandaş röportaj
-Binanın yıkılma anı arşiv
-Genel detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Mağdur vatandaş: “Arda Turan buraları yıktı, tehlikeli ama evde kalıyoruz” İSTANBUL

- Sütlüce’de Arda Turan’ın yaptırdığı otel inşaatının temel kazma çalışması nedeniyle bir apartman çökmüştü. Çökmenin ardından çevrede bulunan binalarda derin çatlaklar oluştuğu görüldü.
Maddi gücü yeterli olmayan vatandaşlar duvarları çatlayan evlerde yıkılma tehlikesine rağmen yaşamaya devam ediyor. Mağdur olan bir vatandaş, “Arda Turan hiç gelmedi buralara. O buraları yıktı. Lağım suyu evlere akıyor. Binalar hep çatlak. Tehlikeli ama evde kalıyoruz” dedi.
İstanbul, Sütlüce'de geçtiğimiz Temmuz ayında İmrahor Caddesi üzerinde Arda Turan'ın yaptırdığı otel inşaatının temel kazma çalışması sırasında toprak kayması yaşanmış, tahliye edilen 4 katlı Ertürk Apartmanı çökmüştü. Apartmanın çökmesi nedeniyle çevrede bulunan binalar da hasar gördü. Binalarda büyük çatlaklar meydana geldiği görüldü.
Mağdur vatandaşlar yardım bekliyor Bina sakinleri duvarları çatlayan evlerde tehlikeye rağmen yaşamaya devam ediyor. Mağdur olduğunu söyleyen bir vatandaş evlere lağım suyu aktığını, duvarlarda çok derin çatlaklar olduğunu fakat kendilerine herhangi bir yardım gelmediğini belirtti.
Evlerden çıkacak maddi güçleri olmayan vatandaşlar yardım bekliyor. “Arda Turan buraları yıktı” Duvarları çatlayan evinde tehlikeye rağmen yaşamak zorunda kalan bir vatandaş, “Mağdurum. Tehlikeli ama evde kalıyoruz. Burada bina yıkıldı. Ben yardım falan görmedim. Konu mahkemede. Biz de evin içinde oturuyoruz. Hep çatlamış, yıkılabilir. Arda Turan hiç gelmedi buralara hiç görmedik. O buraları yıktı. O burayı başladı yapmaya, oynatmaya 4 katlı bina oradan aşağıya indi. Bina hep kaydı gitti. Arda Turan’ın inşaatıydı hiçbir yetkili gelmedi. Lağım suyu evlere akıyor. Evler lağım suyu dolu. Binalar hep çatlak. İçeride de var çatlaklar. Allah sonumuzu hayır etsin, ne yapalım oturuyoruz. Bina çökünce bizim binalar da hep çatladı” dedi.

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